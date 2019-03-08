Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 5 Mart 2019'da Giresun Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurlarınca, Kürtün ilçesi Kızılali Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Teğmen Recep Erdoğan operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin arama tarama faaliyeti sırasında, 4 Eylül 2018'de yapılan operasyonda bulunan sığınağın 40 metre doğusunda ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait çeşitli gıda malzemeleri, tıbbi ilaçlar, örgütsel dokümanlar ve silah üstü termal kameranın da olduğu bir metrekarelik depo bulduğu kaydedildi.

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA