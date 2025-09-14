Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılmış yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Palamutbükü Koyu açıklarında durdurulan Polonya bayraklı teknedeki FETÖ şüphelisi 8 kişi ve 3 tekne personeli gözaltına alındı.

Teknede yapılan aramada, 9 elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gram uyuşturucu madde, 3 kenevir yağlı el ve vücut kremi, 1 kenevir yağlı dudak kremi, 100 gram kenevir yağlı kurabiye, 40 kenevir çayı ve 2 kenevirli şeker ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 FETÖ şüphelisi ve 2 tekne personeli tutuklandı, 1 tekne personeli serbest bırakıldı.