Togg yeni tasarımının rengini 'Mardin'den ilham aldı

Mardin'de bağ ve bahçelerde yetiştirilen bademin kavrulmasının ardından bakır kazanlarda hazırlanan özel şerbetle kaplanmasıyla yapılan mavi badem şekeri, tadı ve aromasıyla beğeni topluyor.

Kente gelen konukların sıklıkla tükettiği ve hediyelik aldığı badem şekerini Mardin halkı da misafirlerine ikram ediyor.

Mardin Valiliğinin 2009 yılında yaptığı başvuru sonucu coğrafi işaretle tescillenen mavi badem şekeri, Togg'un yeni modeli T10F'nin rengine ilham oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hediye edilen ve 15 Eylül'de Türkiye'de satışa sunulacak Togg'un T10F modeline Tip Onay Belgesi verildiğini duyurdu.

Rengini lahor ağacının kökünden elde edilen boyadan alan badem şekeri, hummalı çalışmalar sonucu üretiliyor.

"Herkesin tercih ettiği bir lezzet"

Mardin'de yöresel badem şekeri üreten şirketin gıda mühendisi Sevgi Yurt, yıllardır badem şekeri üreten bir firma olduklarını söyledi.

Kentte geleneksel ve doğal bir şekilde yetiştirilen bademlerin toplanarak tesise getirildiğini belirten Yurt, daha sonra bademlerin tek tek ayıklandığını anlattı.

İstedikleri nitelik ve kalitedeki bademleri kavurma işlemine tabi tuttuklarını dile getiren Yurt, şöyle konuştu:

"Kavrulan bademler döner tavalarda hazırlanan özel bir şerbetle birleştiriliyor. Bademler bu şekilde mavi rengini almış oluyor. Hazırlanan badem şekeri daha sonra dinlendirme odalarında soğutuluyor. Bu şekilde badem şekeri tüketiciye hazır hale geliyor. Badem şekerini öneriyoruz. Katkı maddesi kullanılmıyor, tamamen geleneksel yöntemlerle özenle hazırlanıyor. Herkesin tercih ettiği bir lezzet."

Mardin'de yerli bir firma olarak Türkiye'nin her yerine badem şekeri sevkiyatı yaptıklarını, aynı zamanda ürünü ihraç ettiklerini belirten Yurt, badem şekerinin lezzetiyle tüketicinin ilgisini çektiğini vurguladı.

Badem şekerinin Togg'un yeni modelinin rengine ilham olmasıyla gururlandıklarını anlatan Yurt, "Mavi badem şekeri sadece bir tatlı değil, aynı zamanda Mardin'in kültürünü, misafirperverliğini ve köklü geleneğini yansıtan bir değer. Bugün bu değer, Türkiye'nin geleceğini temsil eden Togg'un üzerinde yaşıyor. Bu, bizleri oldukça gururlandırıyor. Mutluluk ve heyecanla izliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Coğrafi bir renk, Togg ile bütünleşmiş"

Üretici Mehmet Şah Hazar da firma olarak yaklaşık bir asırdır geleneksel yöntemlere badem şekeri ürettiklerini söyledi.

Badem şekerinin rengini lahor ağacının kökünden hazırlanan özel bir şerbetten aldığını ifade eden Hazar, şunları kaydetti:

"O yüzden tamamen doğal bir ürün. Yediden yetmişe herkesin tüketebileceği bir ürün. Rengi, coğrafi bir renk. Yerli ve milli gururumuz Togg ile bütünleşmiş, rengini ona da vermiş bir ürün. Bu vesile ile gururluyuz, mutluyuz. Mardin'in coğrafi renginin Togg'a yansıtılması güzel oldu. İkisi de Mardin ve ülkemizin milli gururu ve parlayan yıldızı olacaktır."

Esnaf Aydın Yertüm ise Mardin'in yöresel ürününün renginin Togg'un yeni modeline ilham verilmesiyle gururlandıklarını dile getirerek, "Kültürel bir miras olduğu için Mardin'in tanıtımına da katkısı olacak. Badem şekerimizin ve gökyüzünün rengi aynı, Togg ile buluşması çok güzel oldu." diye konuştu.

"Artık Mardin'in iki nazar boncuğu oldu, biri Togg, biri de badem şekeri"

Esnaf İbrahim Akdoğan da badem şekerlerinin herhangi bir gıda boyası içermediğini söyledi.

"Togg da bizim badem şekerinden ilham alıp aynı rengi kullanıyor. Çok sevindik ve gurur duyduk. Artık Mardin'in iki nazar boncuğu oldu, biri Togg, biri de badem şekeri." diyen Akdoğan, ikisinin de çok güzel olduğunu dile getirdi.

Yöre sakinlerinden Engin Mazi de Mardinliler olarak gurur duyduklarını belirterek, badem şekerini yıllardır hem tükettiklerini hem de sevdiklerine gönderdiklerini ifade etti.

Badem şekeri renginin Togg'un yeni modelinde kullanılmasının sevindirici olduğunu anlatan Mazi, Togg'un yeni modelinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kenti gezmeye gelen Besna Aslan da her ziyaretlerinde çok sevdikleri badem şekeri aldıklarını söyledi.

Badem şekerinin renginin de çok güzel olduğunu belirten Aslan, bu rengin Togg'un yeni modeline çok yakıştığını kaydetti.