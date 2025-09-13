Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
TRT Haber 13.09.2025 13:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi’ni verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerli ve milli otomobilimiz Togg’un T10F modelinin Tip Onay Belgesi’ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye’de, kısa süre sonra da Avrupa’da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerince, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde kendisine teslim edilen Togg'un mavi renk T10F modeli ile test sürüşü yapmıştı.

 

Recep Tayyip Erdoğan TOGG
