Ankara
Gündem
AA 13.09.2025 12:44

Süper Lig'de maç saati değişti

Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki final maçı dolayısıyla saat 19.00'a alındı.

Süper Lig'de maç saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep Futbol Kulübü - Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finali ile çakışmaması amacıyla güncellendi.

Açıklamada, daha önce saat 20.00'de oynanacağı ilan edilen müsabakaların, Federasyon ve kulüplerin ortak kararıyla saat 19.00'a alındığı belirtildi.

Bu kararın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı final karşılaşmasının sorunsuzca takip edilebilmesi için alındığı vurgulandı.

TFF'nin açıklamasında ayrıca, "Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Milli Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

