Gündem
AA 13.09.2025 11:44

Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Togg T10F'nin TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Togg yetkililerine teslim edildi. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır TOGG
