Gündem
AA 13.09.2025 10:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni TOGG TF10 ile deneme sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni TOGG TF10 ile deneme sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni TOGG TF10 ile deneme sürüşü yaptı

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan TOGG
