Gündem
TRT Haber 13.09.2025 09:21

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 269 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 269 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 269 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyonda, 269 kilogram esrar ele geçirildiğini, toz esrar elde edilebilecek ham maddenin de imha edildiğini belirten Yerlikaya, 34 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 18'inin tutuklandığını, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Diyarbakır Valisini, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarını, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarını ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanları ile jandarmayı tebrik tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

 

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
