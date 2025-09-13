Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.09.2025 07:27

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 gözaltı kararı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 gözaltı kararı

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişletiliyor.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahısların eylemleri delilleriyle tespit edildi.

Bu doğrultuda, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla, şüphelilere ait 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına başlandı.

Ayrıntılar gelecek...

12 Dev Adam şampiyonluk için sahaya çıkacak
