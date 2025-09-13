Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 13.09.2025 07:07

12 Dev Adam şampiyonluk için sahaya çıkacak

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te şampiyonluk hedefiyle yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Tarihi final mücadelesi, TRT ekranlarından canlı yayımlanacak.

12 Dev Adam şampiyonluk için sahaya çıkacak
[Fotograf: AA]

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi ve Almanya’nın rakibi oldu.

A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. 

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Milliler, yarın finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

12 Dev Adam şampiyonluk için sahaya çıkacak

EuroBasket'te ikinci kez finalde

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkacak.

Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8'de 8 yaptı

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Yunanistan'ı 15 yıl sonra mağlup etti

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı.

Milliler, Yunanistan'a karşı son galibiyeti Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası grup aşamasında 76-65'lik skorla elde etmişti.

İki takım arasında daha sonra oynanan 4 müsabakayı da Yunanistan kazanmıştı.

Türkiye, Yunanistan ile oynadığı 15. resmi mücadelede 4. galibiyetini aldı.

A Milli Basketbol Takımı Milli Sporcular
