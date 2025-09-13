Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.09.2025 00:40

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliği

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne ise Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki getirildi.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı.

Öte yandan Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince asıl üye olarak Uğur Kızılca, yedek üye olarak Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

ETİKETLER
Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran'dan "12 Dev Adam"a tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:26
Kürşad Zorlu, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki koridorun hayata geçirilmesinin önemini vurguladı
00:39
İletişim Başkanı Duran'dan "12 Dev Adam"a tebrik
23:55
Afrika Türk savunma sanayii firmalarını bekliyor
01:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti
23:23
12 Dev Adam finalde
22:16
İsrail'in Eurovision'a katılmasına karşı çıkan ülkelerin sayısı artıyor
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ