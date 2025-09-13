Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
TRT Haber 13.09.2025 00:26

İletişim Başkanı Duran'dan "12 Dev Adam"a tebrik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

İletişim Başkanı Duran'dan "12 Dev Adam"a tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tebrikler 12 Dev Adam. Euro Basket 2025'te A Milli Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Milli gururumuz, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Sahadaki azim, inanç ve mücadele, alkışların en büyüğünü hak ediyor. Finalde de aynı inanç ve kararlılıkla parkeye çıkacak olan ay yıldızlılarımızın yanında tek yürek olmaya devam edeceğiz. Haydi Milli Takım, artık şampiyonluk zamanı."

12 Dev Adam finalde
12 Dev Adam finalde

A Milli Basketbol Takımı Basketbol Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Dev Adam"ı tebrik etti
