Finale yükselen "12 Dev Adam"a tebrik yağdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde, Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müthiş bir oyunla EuroBasket'te finaldeyiz. Tebrikler 12 Dev Adam. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale çıkan Milli Takımımızı tebrik ediyoruz. 12 Dev Adam’a final maçında başarılar diliyoruz" paylaşımında bulundu.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih yazıyoruz. A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde. Sizinle gurur duyuyoruz, 12 Dev Adam. Son bir adım kaldı. Haydi şampiyonluğa" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "Finaldeyiz. Haydi 12 Dev Adam, kapanışa şampiyonluk yakışır" paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Finaldeyiz. 85 milyon tek yürek, inandık ve başardınız. Final yolunda gösterdiğiniz mücadele, azim ve inançla bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Şimdi sıra şampiyonlukta" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından "Muhteşem bir maç, 26 sayı fark ve finaldeyiz. Harikasınız 12 Dev Adam, size şampiyonluk çok yakışacak" paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, "12 Dev Adam finalde. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale çıkan milli takımımızı tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonluğu bize çok yakışacak" mesajını paylaştı.

"Potada tarih yazıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Potada tarih yazıyoruz. 24 yıl sonra bir kez daha EuroBasket finalindeyiz. 12 Dev Adam sahada ve yüreklerde hep bizimlesin, gururumuzsun. Başarılarınızı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi hep birlikte zafer zamanı."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de NSosyal'deki hesabından, "Finaldeyiz. 12 Dev Adam, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yürekle, inançla, mücadeleyle bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol ver Türk'ün bayrağına. 12 Dev Adam ile finaldeyiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bekle bizi final" paylaşımı yaparak, "Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, Almanya ile oynayacakları final maçında başarılar diliyorum. 12 Dev Adam'a şampiyonluk yolunda yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, teknik ekip ve oyuncuları tebrik edip şampiyonluk yolunda başarılarının devam etmesini dileyerek, "FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan karşısında gösterdiği üstün performansla finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise adını finale yazdıran 12 Dev Adam'ı gönülden tebrik ettiğini belirterek, "Finaldeyiz. Şampiyonluk şarkısını hep birlikte söyleyeceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz, şampiyonluğa inanıyoruz" paylaşımı yaptı.