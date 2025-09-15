Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.09.2025 00:01

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açılıyor

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören demir yolu hatlarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan toplam yatırım miktarının 23,8 milyar lira olduğu Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı bugün hizmete açılacak.

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin, 11 ilden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında hasara neden olduğunu anımsatarak, depremin hemen ardından demir yolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını aktardı.

TCDD uzman ekiplerinin, hızlı refleksinin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, "Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılmış, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edilmiştir. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam bin 232 kilometrelik hat, acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açılmıştır. Depremin 11 ilden geçen demir yollarına verdiği hasarın telafisi için 2023 ve 2024'te bölgedeki demir yollarına 18,8 milyar lira yatırım yaptık. 2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte, depremde hasar gören demir yolu hatlarımızın altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarı 23,8 milyar lira oldu" ifadelerini kullandı.

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açılıyor

Depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye, Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını anlatan Uraloğlu, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ demir yolu hattında da çalışmaların iki etap halinde devam ettiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hattın yeniden açılması, bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır. Hat kapalıyken, yük taşımacılığının mecburi olarak uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına kayması, zaman ve enerji kaybına neden oluyordu. Yenilenen hat sayesinde, taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacaktır."

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açılıyor

ETİKETLER
6 Şubat Abdulkadir Uraloğlu Deprem Malatya
Sıradaki Haber
Motorcu dostu bariyerler hayata kalkan oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:25
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
23:45
Emine Erdoğan, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
23:26
İletişim Başkanı Duran, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti
00:00
Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi
22:19
Bakan Fidan: Sadece Filistin meselesiyle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda İsrail yayılmacılığıyla karşı karşıyayız
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
FOTO FOKUS
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ