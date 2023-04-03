Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekne alabora oldu, kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı
[Fotograf: AA]
Balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları başladı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Uğur Çınar, arkadaşı Ferdi Uludağ ile balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti'ne geldi. Gece saatlerinde Alput Yaylası mevkisinden gölete açılan 2 arkadaş, teknenin alabora olması sonucu suya düştü.
Çınar kendi imkanları ile göletten çıkarken, Uludağ suda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı.
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