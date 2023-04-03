İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesindeki 4 depoda kaçak makaron ve tütün saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Deporlarda yapılan aramada 672 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ile 1 buçuk ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kutular içindeki makaronun Türkiye'de tek seferde ele geçen en büyük miktar olduğu belirtildi.

Öte yandan, İzmir polisi tarafından yapılan operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.