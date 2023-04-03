Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: TRT Haber]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tankeri kent merkezinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Benzin Eskişehir Kaçakçılık
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