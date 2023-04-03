Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 24 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 6, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 9, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 21 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.