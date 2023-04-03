Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 07:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 il için 'sarı' uyarı: Fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli rüzgarın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Aydın Denizli Fırtına Hava Durumu İzmir Manisa Meteoroloji Muğla
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