Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 07:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de iş yeri yangını: Kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: İHA]
Mersin'de bir tamirhanede, gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, büyümeden söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.
Merkez Mahallesi, Müftüler Sokak'taki bir elektrikli eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
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