Merkez Mahallesi, Müftüler Sokak'taki bir elektrikli eşya tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.