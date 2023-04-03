Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 06:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06.45'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-03
Saat:06:45:48 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.239 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Vu07vOkgFo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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