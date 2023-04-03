Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 06:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu
[Fotograf: İHA]
Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Kış aylarını yoğun kar yağışı altında geçiren Ağrı'da bu yıl etkili olmayan kar, nisan ayında kenti beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışının ardından kentte, sabah saatlerinde don meydana geldi.
Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar kar temizliği yaptı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı Buzlanma
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