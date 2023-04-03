Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta ev yangını: Apartman tahliye edildi
[Fotograf: AA]
Uşak'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
40 yaşındaki E.K'nin 8 katlı apartmanın ikinci katındaki dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bina içine dolan duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairenin bir bölümünde hasar oluştu.
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