Gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.