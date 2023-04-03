Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 04:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da otomobil yük trenine çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin, hemzemin geçitte yük trenine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gece saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak hemzemin geçitten geçen yük trenine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:59
- 05:57
- 05:33
- 05:26
- 05:14
Sıradaki Haber
Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz