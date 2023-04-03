Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 03:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammet A. idaresindeki otomobil, Bayburt-Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmail K. yönetimindeki cip ile çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan cipte sıkışan Mehmail K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
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