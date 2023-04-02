Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'daki trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde S.Ö.A. idaresindeki otomobil, Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.
Kazada sürücü S.Ö.A. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tekirdağ
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