İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından mavi renge bürünen kulenin fotoğrafını paylaştı.

Samsunlu, paylaşımında bugünün Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu belirterek "İGA İstanbul Havalimanı olarak tüm bireylerin seyahatini destekliyoruz. Havalimanımızda otistik bireyler gibi tüm özel ihtiyaçları olan yolcularımızın seyahat deneyimini iyileştirmek için hayata geçirdiğimiz çözümler var ve geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.