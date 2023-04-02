Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hunat Mahallesi Sema Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Son Haberler
- 23:56
- 23:57
- 23:36
- 23:21
- 23:16
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz