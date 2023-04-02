Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde K.K. idaresindeki otomobil, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde iken Sülümenli beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, K.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan H.K., F.C., C.K. ve M.A.K. yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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