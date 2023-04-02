Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'daki trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da S.B.'nin kullandığı otomobil, belde yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından yol kenarında park halindeki tıra çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ve araçta bulunan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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