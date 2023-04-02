Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde İshak Özvarlı yönetimindeki kamyon, Tepeköy Mahallesi kavşağında aynı istikamette seyreden Salih Şevki idaresindeki otomobille çarpıştı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki İdil Şevki, Özlem Şevki ve Mustafa Şevki yaralandı.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:56
- 23:57
- 23:36
- 23:21
- 23:16
Sıradaki Haber
Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz