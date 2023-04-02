Aydın'ın Çine ilçesinde İshak Özvarlı yönetimindeki kamyon, Tepeköy Mahallesi kavşağında aynı istikamette seyreden Salih Şevki idaresindeki otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki İdil Şevki, Özlem Şevki ve Mustafa Şevki yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

