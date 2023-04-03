Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların silahlarla birbirlerine açtığı ateş sonucu endişe yaşayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arbede güçlükle önlenirken, yaralanan 5 kişi Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

8 kişi gözaltında

Yaralılardan durumu ağır olan Ferdi Gezer ile yeğeni Ferdi Gezer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı kavga ile ilgili 8 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor.