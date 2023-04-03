Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 07:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Onur Göktaş yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yeni Girne Caddesi yolu üzerinde çarpıştı.
Kimliği öğrenilemeyen sürücü kazanın ardından kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Onur Göktaş, Özlem Çidan ve Cüneyt Bozkurt çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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