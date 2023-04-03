Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otizme dikkati çekmek için İstanbul'da bazı köprüler ışıklandırıldı
[Fotograf: AA]
Birleşmiş Milletler tarafından otizme dikkati çekmek amacıyla ilan edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında İstanbul'un bazı köprüleri kırmızı ve mavi renkle ışıklandırıldı.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kırmızıya büründü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise mavi renkle ışıklandırıldı.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul
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