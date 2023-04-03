Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park halindeki otomobili çaldılar
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da 4 şüpheli park halindeki otomobili düz kontak yaparak çaldı. İki gün önce de aynı sokaktan otomobil çalındığı öğrenildi.
Olay, dün saat 03.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi, Çırpıcı Yolu Sokak'ta meydana geldi.
Önceki gün akşam saatlerinde otomobilini park ederek evine çıkan Rafet Teke, sabah uyandığında otomobilinin çalındığını fark etti.
Düz kontak yöntemiyle aracı çalıştıran şüpheli, gözcülük yapan 3 şüpheliyi daha otomobile alarak kaçtı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
İki gün önce de araç çalınmış
Aynı sokakta iki gün önce de bir otomobilin çalındığı öğrenildi.
Çalınan otomobilin sahibi Rafet Teke, "İki gün önce burada bir araç çalındı. Bugünde benim 1998 model aracım vardı, 4 kişi tarafından düz kontak ile çalınıp götürüldü. Bilerek yeri göstererek geldiler, aracımı çaldılar" dedi.
Sıradaki Haber
Eskişehir'de 19 bin 683 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz