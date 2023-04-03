Olay, dün saat 03.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi, Çırpıcı Yolu Sokak'ta meydana geldi.

Önceki gün akşam saatlerinde otomobilini park ederek evine çıkan Rafet Teke, sabah uyandığında otomobilinin çalındığını fark etti.

Düz kontak yöntemiyle aracı çalıştıran şüpheli, gözcülük yapan 3 şüpheliyi daha otomobile alarak kaçtı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İki gün önce de araç çalınmış

Aynı sokakta iki gün önce de bir otomobilin çalındığı öğrenildi.

Çalınan otomobilin sahibi Rafet Teke, "İki gün önce burada bir araç çalındı. Bugünde benim 1998 model aracım vardı, 4 kişi tarafından düz kontak ile çalınıp götürüldü. Bilerek yeri göstererek geldiler, aracımı çaldılar" dedi.