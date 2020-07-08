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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa ve Cemaliye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 30 gram esrar ile ziynet eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö., Ş.K., Y.B., M.A.K. ve N.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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