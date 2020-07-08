Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen Mehmet Fatih Ö. hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli, bu sırada bıçakla saldırdığı polis memurları Vehbi A. ve Fatih T'yi bacağından ve omzundan yaraladı.

Silahla bacağından vuruldu

Kaçmaya çalışan zanlı, yaralı halde peşinden koşan polis memurları tarafından silahla bacağından vurularak yakalandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Dört gündür pansiyonda kalan Mehmet Fatih .Ö'nün, "hırsızlık ve polise mukavemet" suçlarından arandığı belirlendi.

Görgü tanığı Sinan Payam, polis memurlarının yaralı olmalarına rağmen kahramanca şüpheliyi yakaladıklarını anlattı.

