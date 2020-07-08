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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 61 mermi ele geçirildi.
Zanlılar hakkında "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonu gözaltıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 16:10
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