Olay, Buca ilçesi Şirinyer semti Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, kucağındaki 1 yaşındaki bebek ile ticari taksiye bindi.

Taksi ile biraz ilerleyince bebek, araç içerisinde rahatsızlanarak kustu. Kadın inerken 12 lira tutan taksi ücretine rağmen aracın temizlenmesi için şoföre 85 lira para verdi. Daha sonra taksi şoförü kendisinden 200 lira para istediğini söyledi.

Bir telefon geldi ve 400 lira istediler

Olayın ardından kendisine telefon geldiğini iddia eden kadın, oto yıkamacının kendisini aradığını ve aracın temizliğinin 400 lira tuttuğunu ve ücreti kendisinin vermesi gerektiğinin söylendiğini ileri sürdü.

Oto yıkamacının kendisine nasıl ulaştığını belirten kadın, "Şikayet etmek için Taksi durağını aradım. Numaramı oradan şoföre veriyorlar; şoför de arayıp yıkamacıya veriyor. Numaramıza bu şekilde ulaştılar" açıklamasında bulundu.

Şoförün işine son verildi

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yaptığı açıklamada araç sahibi tarafından şoförün işine son verildiğini duyurdu.