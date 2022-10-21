İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde bazı adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram eroin, 94 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S, N.Y, A.K, İ.G, S.D, S.Ö. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.