Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde bazı adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram eroin, 94 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.S, N.Y, A.K, İ.G, S.D, S.Ö. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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