Safranbolu ilçesindeki Bahattin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrencilerde ishal, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerin ortayı çıkması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre gözetim altında tutulan öğrenciler, daha sonra taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de akşam yenilen yemekten numune aldı.