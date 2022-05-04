Üzeyir Hoşça idaresindeki otomobil, Çayla Kavşağı'nda, Naci Aktaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hoşça ve aracındaki Kemal Karaca ile diğer sürücü Naci Aktaş ve eşi Hüdaye Aktaş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.