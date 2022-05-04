Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Üzeyir Hoşça idaresindeki otomobil, Çayla Kavşağı'nda, Naci Aktaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, Hoşça ve aracındaki Kemal Karaca ile diğer sürücü Naci Aktaş ve eşi Hüdaye Aktaş yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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