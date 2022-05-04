Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri devriye gezerken şüphelendikleri bir kişinin üst aramasını yaptı.

Yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli H.D.'nin esrarı İ.Ö.'den aldığını beyan etmesi üzerine, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bu kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

İ.Ö.'ye ait adresteki aramada, 2 kilo esrar, 1 dijital terazi, 1 ruhsatız av tüfeği ve buna ait 16 fişek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.D. serbest bırakıldı. Uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan İ.Ö.'nün işlemleri sürüyor.