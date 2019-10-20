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Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı20 Ekim 2019 Pazar 03:29 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 03:33
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Osman Kayhan idaresindeki otomobil, Kazak Gölü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Uğur Bayçelebi'ye çarptı.
Otomobil daha sonra ağaçlık alana girdi ve ağaçlara çarpıp durdu.
Kazada yaralanan sürücü Osman Kayhan, araçta bulunan Onur Kaya ve yaya Uğur Bayçelebi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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