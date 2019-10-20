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İzmir'de denize petrol türevi atıklar sızdı20 Ekim 2019 Pazar 02:11 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 02:15
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıkların temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Aliağa ilçesinde bölgedeki bir tesisten sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinin kirlenmesine neden oldu.
Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyindeki atık maddeyi görenlerin haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi.
Kirlilik hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir Aliağa Avcı Ramadan Parkı