Sağlamtaş Mahallesine bağlı 36 Yalak mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sağlamtaş Muhtarı Ramazan Ersoy, "Alevler, ormanlık arazi olarak iki dönümlük bir alanı sardı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ekipler müdahale ediyor. Rüzgar yok, büyümeden söndürülür" dedi.