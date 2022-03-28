Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmeni TCSG-8 ve KB-4305 botlarıyla kurtardı.
Cunda Adası'nda yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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