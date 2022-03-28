Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Bağcılar'da seyreden İETT otobüsü bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.
Bağcılar Güneşli Koçman Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.
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