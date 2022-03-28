Eğirdir ilçesinde bulunan İmaret Mahallesi ve Dr. İsa Köklü Caddesi'nde heyelan oluştu.

AFAD ekiplerince bölgede yapılan incelemeler sonucu can güvenliği gerekçesiyle 4 bloktaki 64 dairenin boşaltılması kararlaştırıldı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, kaya ıslahıyla sorunu çözemeye yönelik rapor hazırlanacağını söyledi.

Kaya ıslahıyla ıslah edilmesi durumda vatandaşların tekrar evlerine gelebileceğini anlatan Korkmaz, "Islah edilmeyecek bir durumda ise mevcut yapıların yıkım kararı alınıp daha sonra AFAD tarafından yeni binaların yapımı gündeme gelecek. Can güvenliği açısından boşaltılması doğru bir karar, AFAD'ın yönetmeliği gereğince mal sahiplerine bir defaya mahsus taşınma amaçlı 7 bin 500 lira, kiracılara da 4 bin lira gibi devletimizin desteği var" dedi.