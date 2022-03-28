Köpeklerden kaçarken kamyon çarpan Mahra hayatını kaybetti
Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyon çarpmasıyla yaralanan ve sağ bacağını kaybeden Mahra Melin, tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.
10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart saat 10.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde yürürken, başıboş köpekler saldırdı.
Köpeklerden kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra, sağ bacağını kaybetti.
Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Mahra'nın cenazesi, yarın öğle vakti Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde toprağa verilecek.